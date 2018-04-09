Около 80 человек пострадали во время студенческих протестов в Бангладеш

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. По меньшей мере 80 человек пострадали в ходе протестов студентов в Бангладеш, сообщает агентство UNB.

По данным агентства, столкновения полиции и студентов, требующих реформ в существующей системе квот на трудоустройство, произошли в ночь на понедельник в Дакке.

Сообщается, что протестующие ворвались в резиденцию ректора Даккского университета и устроили там погром. Помимо этого участники протеста подожгли несколько автомобилей. Полиция применила дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих, заблокировавших движения на одном из перекрестков.

Ожесточенные столкновения начались в понедельник в районе часа ночи по местному времени, когда прошел слух о гибели одного из студентов в результате действий полицейских. По данным агентства, столкновения продолжались до утра понедельника. Сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере 25 человек.