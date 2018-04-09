США задумались о новых санкциях против России из-за "химатаки" в Сирии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Администрация президента США на этой неделе планирует обсудить новые санкции в отношении России. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Госдепу.

Автором нового проекта санкций стал Джон Болтон, вступающий сегодня в должность советника по национальной безопасности. Он известен своей радикальной позицией по отношению к России.

Ранее ряд интернет-порталов опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора. Организация "Белые каски", которая по сути является волонтерским корпусом джихадистов, создающим им положительный пиар, заявила о 25-70 погибших.

Вашингтон возложил на Москву и Тегеран ответственность за "химическую атаку" в городе Дума, так как Россия и Иран поддерживают президента Сирии Башара Асада. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что вбросы о применении отравляющих веществ нацелены на выгораживание террористов. В ведомстве считают, что Запад пытается найти оправдание возможным силовым ударам по Сирии извне.

Глава Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов еще до инцидента в Думе отмечал, что террористы планировали инсценировать химатаки в Восточной Гуте. Сообщения об использовании химического оружия стали бы поводом для США нанести удар по сирийским войскам. Герасимов также отметил, что американские ракеты и их носители будут сбиты, если в зоне предполагаемого удара окажутся российские военнослужащие.