США задумались о новых санкциях против России из-за "химатаки" в Сирии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Администрация президента США на этой неделе планирует обсудить новые санкции в отношении России. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Госдепу.
Ранее ряд интернет-порталов опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора. Организация "Белые каски", которая по сути является волонтерским корпусом джихадистов, создающим им положительный пиар, заявила о 25-70 погибших.
Глава Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов еще до инцидента в Думе отмечал, что террористы планировали инсценировать химатаки в Восточной Гуте. Сообщения об использовании химического оружия стали бы поводом для США нанести удар по сирийским войскам. Герасимов также отметил, что американские ракеты и их носители будут сбиты, если в зоне предполагаемого удара окажутся российские военнослужащие.