Французский депутат считает, что альтернативы Минским соглашениям нет

ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Для работы по урегулированию украинского кризиса нет нужды менять Минские соглашения на что-то другое, считает заместитель председателя комитета по международным делам в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, депутат от партии президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика" Мирей Клапо.

"Я думаю, что Минские соглашения нельзя менять на что-то другое. Мы сейчас не будем говорить про ситуацию с Крымом — Франция не признает аннексии полуострова. Но в том, что касается восточной части Украины, — я не думаю, что методы разрешения конфликта стоит менять семь раз на дню. Есть Минские соглашения — их приняли все стороны конфликта и гаранты", — сказала депутат в интервью РИА Новости.

Клапо напомнила, что "Минские соглашения подразумевают ряд условий".

"Описанные там обязательства брала на себя каждая из сторон конфликта. Вот, например, было объявлено о режиме прекращения огня по случаю Пасхи. Это очень хорошая новость и значительное продвижение! Но нужно, чтобы перемирие продолжалось. Оружие должно перестать быть единственным способом ведения диалога. И следует идти вперед: я полагаю…, Украине и России есть что делать в этом направлении", — подчеркнула Клапо.

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