Президент Киргизии намерен наладить политический диалог с властями Турции

БИШКЕК, 9 апр – РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в понедельник отправился в Турцию с официальным визитом, основная цель которого — наладить политический диалог на высшем уровне, сообщил РИА новости представитель его пресс-службы.

"Визит состоится для установления высшего политического диалога, обмена мнениями по актуальным вопросам кыргызско-турецкого сотрудничества, расширения и всестороннего углубления торгово-экономических связей с Турцией", — сказал собеседник агентства.

Планируется, что в рамках официального визита президент Киргизии проведет переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в узком кругу и расширенном формате, а также встретится с премьером Бинали Йылдырымом и спикером Великого нацсобрания Исмаилом Кахраманом.

В Анкаре планируется подписание ряда киргизско-турецких документов, в частности межправительственных соглашений о сотрудничестве в области технического регулирования и стандартизации, а также в сферах сельского хозяйства и инвестиций.

Визит продлится два дня. После посещения Анкары президент Киргизии отправится с рабочим визитом в Брюссель.