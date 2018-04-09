В зоопарке в Киеве произошел пожар

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости. Пожар площадью 60 квадратных метров произошел в помещении для зимнего содержания животных в Киевском зоопарке, животных эвакуировали, сообщается на сайте управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям столицы Украины.

По данным ведомства, в воскресенье вечером спасателям поступило сообщение о пожаре на территории Киевского зоопарка. На место происшествия были немедленно направлены сотрудники ближайших пожарно-спасательных подразделений.

"По прибытию было установлено, что горит кровля одноэтажного помещения для зимнего содержания животных. В 18.37 (совпадает с мск) пожар на площади 60 квадратных метров был локализован, а в 18.50 — ликвидирован. Животных из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают правоохранительные органы.