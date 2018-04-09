Бывшему президенту Южной Кореи Ли Мен Баку предъявили обвинения в коррупции

ТОКИО, 9 апр — РИА Новости. Бывшему президенту Южной Кореи Ли Мён Баку предъявлены обвинения в коррупции и взяточничестве в особо крупных размерах, передало в понедельник информационное агентство Рёнхап.
После того, как Пак Кын Хе была приговорена судом к 24 годам тюрьмы по обвинениям в коррупции, прокуратура Южной Кореи взялась за ее предшественника Ли Мён Бака.
Обвинения включают взятки на 10,4 миллиона долларов, в том числе от южнокорейских спецслужб, махинации, уклонение от налогов. Прокуратура также планирует добиться замораживания банковских счетов Ли Мён Бака, который большую часть обвинений не признает.
Перед судом в Южной Корее также в свое время предстали военный диктатор Чон Ду Хван и его преемник на посту президента Ро Дэ У.