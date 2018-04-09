В Азербайджане оппозиция проведет митинг после президентских выборов

БАКУ, 9 апр – РИА Новости. Оппозиция, ранее бойкотирующая президентские выборы в Азербайджане, намерена провести митинг в Баку 14 апреля, сообщил глава оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

Президентские выборы в Азербайджане запланированы на среду. Ряд оппозиционных партий, в частности, "Национальный совет", "Партия народного фронта" и "Мусават", заявили о бойкоте выборов.

"Всенародный митинг против сфальсифицированных выборов пройдет 14 апреля", — написал Керимли на своей странице в Facebook.

Борьбу за высший государственный пост будут вести восемь человек: кандидат от правящей партии "Новый Азербайджан", действующий президент страны Ильхам Алиев; Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана"; Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана; Фарадж Гулиев от партии "Национальное движение возрождения"; Рази Нуруллаев от "Инициативной группы фронтистов"; Хафиз Гаджиев от партии "Современный Мусават"; самовыдвиженец Захид Орудж; Сардар Мамедов от Демократической партии Азербайджана.