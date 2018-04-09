Лесли и Рыбку в Таиланде могут судить за производство непристойного видео

БАНГКОК, 9 апр — РИА Новости. Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и других фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в курортной Паттайе могут судить за производство и распространение непристойного видеоконтента в интернете, сообщил РИА Новости в понедельник таиландский адвокат Саттхапхон Сийоха.

Юрист является защитником обвиняемых по делу о нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности.

"Пока мне удалось выяснить только, что в делах по новым обвинениям фигурируют видео- и фотоматериалы, на основе которых и поданы новые заявления, и что эти материалы были размещены в сети Интернет. Это, само по себе, уже действие, подпадающее под закон о компьютерных преступлениях Таиланда, под статью о производстве и распространении порнографических материалов или оскорбительных материалов непристойного содержания", — сказал адвокат, отвечая на вопрос РИА Новости о новых обвинениях в отношении его подзащитных.

Такие преступления караются тюремным сроком до пяти лет в случае порнографии и трех лет в случае оскорбительных непристойных материалов, публично оскорбляющих лиц, изображенных на видео или фото, и/или штрафом в размере до 60 тысяч таиландских бат (около 2 тысяч долларов США), пояснил он.

Ранее источник в полиции Паттайи сообщил РИА Новости о поступлении в полицию нескольких заявлений, содержащих обвинения в отношении участников и организаторов "секс-тренинга" в попытке изнасилования, сексуальном домогательстве и организации проституции.

"У меня пока нет полного доступа к делам по новым обвинениям, так как пока еще идет полицейское дознание, в результате которого полиция примет решение, передавать ли материалы в прокуратуру и суд. Кроме того, по новым обвинениям я пока не считаюсь официальным защитником, так как договора о представлении интересов в суде по этим новым обвинениям у нас пока нет", — сообщил РИА Новости юрист.

"Поэтому, что касается обвинений в попытке изнасилования, сексуальных домогательствах и организации проституции, я пока ничего не могу точно сказать, так как еще не видел самих заявлений", — сообщил адвокат.

Против Лесли, Рыбки и еще пятерых фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге", помимо обвинений в нелегальном предпринимательстве и нелегальной трудовой деятельности, выдвинуты обвинения в соучастии в попытке изнасилования, сексуальных домогательствах в физической форме и организации проституции. Основным обвиняемым по новым обвинениям является один из "секс-тренеров", также арестованный и находящийся вместе с Лесли, Рыбкой и другими обвиняемыми в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке.