Пан Ги Мун возглавил совет директоров экономического форума Боао

ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун был избран председателем совета директоров азиатского экономического форума в Боао, говорится в распространенном сообщении организаторов.

Ежегодный экономический форум в Боао на китайском острове Хайнань в этом году проходит 8-11 апреля. Официальная церемония открытия форума, на которой выступит председатель КНР Си Цзиньпин, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш и исполнительный директор МВФ Кристин Лагард, состоится 10 апреля.

По итогам голосования, которое состоялось в понедельник утром, заместитель министра иностранных дел КНР Ли Баодун был назначен секретарем форума, а экс-глава Народного банка Китая (ЦБ) Чжоу Сяочуань стал главным представителем китайской стороны.

В новый совет в общей сложности вошли 19 человек, том числе бывший экс-премьер министр РФ, а ныне председатель совета директоров компании "Газпром" Виктор Зубков.

Азиатский форум в Боао проводится с 2001 года. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.