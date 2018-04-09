МЕХИКО, 9 апр — РИА Новости. Оппозиционный политик Энри Фалькон опережает в предпочтениях избирателей действующего президента Николаса Мадуро на семь процентных пунктов перед выборами главы государства, следует из данных соцопроса компании Datanalisis.

Более 41% респондентов, опрошенных этой фирмой, заявили о готовности отдать голоса за Фалькона. За Мадуро готовы голосовать свыше 34%.

По данным опроса, 66% респондентов также заявили, что оценивают правление Мадуро, за время которого страну охватил серьезный экономический кризис и гиперинфляция, как очень плохое. Хорошие и удовлетворительные оценки действующему главе государства поставили в общей сложности свыше 22% опрошенных, отмечает канал Globovision.

Выборы президента пройдут в Венесуэле 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом.

Ранее ведущее оппозиционное объединение страны "Круглый стол демократического единства" заявило, что отказывается участвовать в выборах и выдвигать кандидата, так как считает их несправедливыми и непрозрачными. Однако Фалькон, идущий на выборы от партий "Копей", "Прогрессивный авангард" и "Движение к социализму", решил не следовать общей линии оппозиции.