СМИ сообщили об очередной отставке в Белом доме

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Майкл Энтон уйдет в отставку, сообщает издание Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Как пишет издание, в ходе телефонного разговора в воскресенье президент США Дональд Трамп поблагодарил Энтона за службу и выразил сожаление в связи с его уходом.

По информации газеты Politico, Энтон намерен стать лектором при колледже в Вашингтоне.

Ранее Трамп уволил как минимум трех работников администрации министерского ранга: госсекретаря Рекса Тиллерсона, главу ФБР Джеймса Коми и исполняющего обязанности министра юстиции Салли Йейтс. Кроме того, в разное время администрацию покинули советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, советник по национальной безопасности Майкл Флинн, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, пресс-секретарь президента Шон Спайсер, а также Хоуп Хикс и Энтони Скарамуччи — оба в разное время занимали пост директора Белого дома по коммуникациям.