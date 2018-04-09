В Германии намерены лишать джихадистов немецких паспортов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Германия будет лишать джихадистов немецких паспортов, заявил статс-секретарь федерального МВД Штефан Майер в интервью изданию Westen.
Кроме того, глава МВД Германии Хорст Зеехофер намерен внести расширить список "безопасных стран происхождения", что позволит быстрее обрабатывать прошения мигрантов из этих стран о предоставлении убежища — в список включат Грузию, Армению, Тунис, Алжир и Марокко.
Зеехофер ранее был премьером федеральной земли Бавария — первого немецкого региона на пути большинства прибывающих с Ближнего Востока мигрантов. Позиция Зеехофера по миграции была одной из жестких.
Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик. Погибли трое, включая покончившего с собой водителя, 20 пострадали. Зеехофер заявил, что инцидент в Мюнстере показал, что обеспечить абсолютную безопасность, несмотря на все усилия государства, невозможно.