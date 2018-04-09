ПЕКИН, 9 апр — РИА Новости. Китай в рамках выполнения требований резолюции СБ ООН запретил экспорт в КНДР материалов и технологий, которые могут использоваться при изготовлении оружия массового поражения, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

"В рамках выполнения резолюции 2575 Совета Безопасности ООН, в соответствии с 16-й и 18-й статьями "Закона о внешней торговле", прекратить экспорт в КНДР материалов двойного назначения и технологий, имеющих отношение к оружию массового поражения и к его средствам транспортировки, а также материалов двойного назначения для обычных вооружений", — говорится в опубликованном заявлении.

Запрет вступает в силу в день публикации заявления.

Торговое ведомство Китая опубликовало детальный список всех запрещенных к экспорту материалов и технологий.