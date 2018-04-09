В Японии четыре человека пострадали во время землетрясения

ТОКИО, 9 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Сильное землетрясение магнитудой 5,8 произошло минувшей ночью в западной части Японии, в префектуре Симанэ. Как сообщили РИА Новости по телефону в местной пожарной службе, в городе Ода ранения получили и обратились в больницы четыре человека.

По японской семибальной шкале сила подземных толчков составила пять баллов. В некоторых строениях разбиты стекла, возникли трещины.

Так, по данным пожарной службы в Оде, занимающейся чрезвычайными ситуациями, во время землетрясения на мужчину в возрасте 50 с лишним лет упала книжная полка. В травмой головы он обратился в больницу.

Как сообщило японское метеорологическое агентство, землетрясение произошло в 01.32 (19.32 МСК) на глубине около 10 километров на берегу Японского моря в западной части префектуры Симанэ. По данным местных СМИ, в некоторых районах от этого произошло отключение электричества примерно в полусотне зданий города Ода, возникли перебои с работой водопровода.

Сообщений о каких-либо нарушениях на АЭС в Симанэ не поступало. Угрозы цунами не было.