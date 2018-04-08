В ЛНР заявили об обстрелах со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенных пунктов Калиновка и Лозовое, заявил РИА Новости представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.

"Несмотря на большой православный праздник, ВСУ продолжают нарушать режим тишины и вести огонь по позициям Народной позиции ЛНР. Так, в 20.20 велся огонь из минометов калибра 82 миллиметра, вооружения БМП-1, автоматических гранатометов станковых (АГС) и зенитных установок ЗУ-23-2 с направления Луганское в направлении Калиновки", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что в 21.20 украинские силовики открыли огонь из минометов и БМП-1 с направления подконтрольного ВСУ населенного пункта Луганское по позициям ЛНР в районе Лозового. Информация о пострадавших уточняется.