Силовики в воскресенье 12 раз обстреляли ДНР, заявили в СЦКК

Женщина у окна жилого дома в центре города Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото

Женщина у окна жилого дома в центре города Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье 12 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив при этом шесть мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах.

"С 5.10 до 20.10 (мск) ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) 12 раз обстреляли территорию ДНР. По территории республики выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, обстрелы велись с использованием гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия", — сказал он.