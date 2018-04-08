Британский эксперт объяснил "чудесное" выздоровление Скрипалей

Полицейский в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото

Полицейский в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Профессор токсикологии окружающей среды в Университете Лидса Аластер Хэй в интервью Sky News объяснил, как Сергею и Юлии Скрипаль удалось поправиться и прийти в себя.

По словам эксперта, нервно-паралитические вещества обладают смертельным действием, а причиненный ими ущерб невозможно восстановить.

"Скрипали выжили благодаря невероятной медицинской помощи. Я уверен, что если бы врачи скорой не прибыли на место происшествия так быстро, они бы не выжили", — заявил Хэй. Он также добавил, что человек, который первым позвонил в скорую, спас им жизнь.

Хэй отметил, что от "Новичка" нет полноценного антидота, поэтому врачам приходилось действовать наугад в процессе лечения.

Также Хэй заявил, что на данный момент неизвестно, как именно "Новичок" выводится из организма. Однако если пострадавшие сумели остаться в живых спустя столь долгое время, это может означать, что отравляющего вещества в их организме уже не осталось. При этом ферменты, по которым бьет препарат, по всей видимости, могут быть восстановлены. А это значит, что процесс выздоровления в дальнейшем ускорится.

"В каком-то смысле, это действительно чудо. В то же время, это торжество нашей системы здравоохранения: великолепные врачи, которые заботятся о людях должным образом. Именно их опыт обеспечил их выздоровление. Без этого, я уверен, Скрипали бы не выжили", — подытожил Хэй.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.