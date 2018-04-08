Лавров рассказал, что необходимо для разрешения карабахского конфликта

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сторонам карабахского конфликта необходимо для продвижения в переговорах отказаться от недоверия друг к другу, при этом использовав наработки казанского саммита 2011 года, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Самое главное — отойти от недоверия, которое по-прежнему еще иногда проявляется в ходе переговоров, и сконцентрироваться на реалистичных, прагматичных идеях, которые имеются в достатке", — заявил Лавров в интервью армянским телеканалам.

По его словам, эти идеи нужно "положить на бумагу".

Лавров отметил, что подготовка к казанскому саммиту 2011 года шла интенсивно, в том числе между сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Но в ходе самого саммита появились дополнительные вопросы и комментарии. Так бывает. Мы из этого не делаем особой трагедии. Работа будет продолжаться. Уверен, что многое из того, что содержит так называемый казанский документ, по-прежнему востребовано", — подчеркнул Лавров.

"Ничто из наработанного в те годы, я думаю, не пропало. Хотя, конечно, за это время появились некоторые новые идеи, которые сопредседатели сейчас продвигают в контактах со сторонами", — отметил министр.