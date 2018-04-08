Захарова пошутила о судьбе кошки, сбежавшей из дома Скрипаля

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр — РИА Новости, Елена Тимошенко. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на канале "Росссия-1" пошутила о судьбе кошки, которая сбежала из оцепленного полицией дома Скрипаля.

Как ранее сообщало британское министерство экологии, две морские свинки погибли от жажды в оцепленном полицией доме экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в британском Солсбери. По данным британских властей, кот Скрипаля по кличке Нэш ван Дрейк был найден в стрессовом состоянии, его также пришлось усыпить. Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила о двух живших у Скрипалей кошках. Судьба, возможно, сбежавшего из дома животного пока неизвестна.

"Вы знаете, по поводу второго котика под кодовым названием Муся, которая единственная из четверых сбежала, я могу сказать, что подполковник Кошкина находится на территории Великобритании и будет выполнять полученное ей задание. Больше ничего пока сказать не могу",- пошутила Захарова.

Как ранее заявлял представитель посольства России в Лондоне, складывается впечатление, что домашние животные Сергея Скрипаля могли быть уничтожены как "неудобные улики". В посольстве отмечали, что, по словам племянницы Скрипаля, в доме было две кошки, а не одна, и местонахождение второй остается неизвестным.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.