Захарова пошутила о судьбе кошки, сбежавшей из дома Скрипаля

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр — РИА Новости, Елена Тимошенко. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на канале "Росссия-1" пошутила о судьбе кошки, которая сбежала из оцепленного полицией дома Скрипаля.
"Вы знаете, по поводу второго котика под кодовым названием Муся, которая единственная из четверых сбежала, я могу сказать, что подполковник Кошкина находится на территории Великобритании и будет выполнять полученное ей задание. Больше ничего пока сказать не могу",- пошутила Захарова.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.