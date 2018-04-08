США решили объявить Россию "империей зла", заявил Клинцевич

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. США решили объявить Россию "империей зла", реализуя политику передела мира, заявил РИА Новости в воскресенье член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке Дамаска, который якобы виновен в химической атаке в сирийской Думе. Россия уже опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной ВС Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

"Создается впечатление, что психологическая информационная война против России переходит в новое качество. Похоже, что все эти атаки на Россию, включая безосновательные обвинения ее союзников в использовании химического оружия в Сирии, — это не просто продолжение антироссийской истерии, имеющей давние традиции в американской политике", — сказал сенатор.

По его словам, налицо явная попытка объявить Россию "империей зла", как это уже было с Советским Союзом. "Никакого отношения к идеологии это, понятно, не имеет. Речь идет об очередной переделке мира. Но в данном случае ничего не получится", — отметил Клинцевич.