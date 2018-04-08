Прокурор Международного уголовного суда призвал прекратить насилие в Газе

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда призвала участников столкновений на границе Израиля и сектора Газа прекратить кровопролитие и предупредила, что насилие к мирным жителям может быть приравнено к преступлению.
"Мне известно, что планируется продолжить демонстрации в секторе Газа. Мой офис продолжит пристально наблюдать за ситуацией и зафиксирует любые случаи подстрекательства к использованию силы или ее незаконному применению. Я призываю все заинтересованные стороны воздержаться от дальнейшей эскалации этой печальной ситуации", — добавила Бенсуда.
В секторе Газа в пятницу прошла вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая. Жертвами столкновений с израильской армией, которая применяет оружие против наиболее агрессивных участников протестов, стали десять человек.
Протесты палестинцев, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из ключевых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.