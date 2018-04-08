Прокурор Международного уголовного суда призвал прекратить насилие в Газе

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда призвала участников столкновений на границе Израиля и сектора Газа прекратить кровопролитие и предупредила, что насилие к мирным жителям может быть приравнено к преступлению.

"Насилие в отношении мирных жителей — в такой ситуации, как сейчас в Газе, а также использование присутствия гражданских лиц для прикрытия военных действий может приравниваться к преступлению согласно Римскому статуту МУС", — говорится в заявлении прокурора на сайте суда.

"Мне известно, что планируется продолжить демонстрации в секторе Газа. Мой офис продолжит пристально наблюдать за ситуацией и зафиксирует любые случаи подстрекательства к использованию силы или ее незаконному применению. Я призываю все заинтересованные стороны воздержаться от дальнейшей эскалации этой печальной ситуации", — добавила Бенсуда.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © RT Ситуация на границе сектора Газа во время второго "Великого марша возвращения"

В секторе Газа в пятницу прошла вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая. Жертвами столкновений с израильской армией, которая применяет оружие против наиболее агрессивных участников протестов, стали десять человек.

Неделю назад, когда начался "Великий марш возвращения", жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец. Прошлая пятница, 30 марта, считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния со времени вооруженного конфликта лета 2014 года.

Протесты палестинцев, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из ключевых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.