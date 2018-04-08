Украинский таможенник рассказал о масштабах коррупции на границе

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Представитель Волынской таможни Петр Евтушок рассказал о масштабах коррупции при ввозе товаров. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Аверс".

"На таможенном посту "Устилуг" в январе-феврале 2018 года была организована схема незаконного ввоза товаров в транспортных средствах с уклонением от уплаты налогов", — сказал Евтушок.

Сообщается, что при текущем количестве автомобилей и их загруженности через начальника одного поста за смену проходит от 50 до 250 тысяч долларов от контрабандистов.

Впервые о проблеме контрабанды на Волынской таможне заговорил председатель Волыньсовета Игорь Палица: по его словам, "на Украину въезжают забитые товарами автомобили, хотя в товарных декларациях — нули". В итоге по его поручению было подготовлено обращение к генконсульству Польши в Луцке: теперь украинские власти будут напрямую от польской таможни получать информацию о загруженности автомобилей.