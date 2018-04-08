В США мужчина напал с ножом на прохожих

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Злоумышленник, вооруженный ножом, атаковал людей в центре Индианаполиса, три человека попали в больницу с ранениями, нападавший также госпитализирован, сообщает телеканал ABC15.

Инцидент произошел в субботу вечером. По словам очевидцев, мужчина, прибывший в центр города на велосипеде, издавал громкие звуки через мегафон. Когда прохожие попросили его прекратить, он остановился и достал нож.

По данным властей, четыре человека, включая подозреваемого в нападении, находятся в больнице, состояние двух из них оценивается как критическое. Жизни раненых, однако, ничего не угрожает.

Полиция начала расследование инцидента. Как заявила представитель противопожарной службы Рита Рит, подозреваемый остается под стражей, несмотря на госпитализацию.