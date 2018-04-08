Небензя назвал "дело Скрипаля" ударом по роли России на международной арене

ИРКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал "дело Скрипалей" ударом по роли России на международной арене.

"Это ставит под вопрос нашу легитимность вообще. Это удар не просто по нашей роли в области сирийского урегулирования, а по нашей роли на международной арене в принципе", — сказал он в интервью программе "Воскресное время" на "Первом канале".

По его словам, давление, которое сейчас оказывается на Россию, беспрецедентно, но аргументов становится все меньше, доказательств нет. Небензя отметил, что серьезные эксперты подвергают сомнению саму версию химического отравления, и когда станет известна правда, тем, кто "все это инициирует, придется сильно пожалеть о том, что они вообще все это начали".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.