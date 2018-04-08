Лидер группы "Бахыт-компот" посвятил стихотворение коту Скрипалей

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Лидер группы "Бахыт-компот" Вадим Степанцов написал стихотворение в память об убитом коте Сергея и Юлии Скрипаль. Соответствующее видео было опубликовано на канале группы на YouTube.
После небольшого вступления музыкант начал читать стихотворение. Оно называется "Ода на гибель невинно убиенного котика Нэша ван Дрейка", его полный текст приведен в описании под видео.
В стихотворении есть следующие строки: "Чем же провинился ты, котейка, // Расскажи, британская земля! // Тем, что приняла тебя семейка // Беженца-шпиона Скрипаля?"сообщили о гибели домашних животных экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: две морские свинки погибли от обезвоживания, а одного из двух котов нашли в тяжелом состоянии и усыпили.
После отравления Скрипалей ветеринары несколько дней не могли зайти в их дом, а когда смогли, увидели, что морские свинки уже погибли, поскольку их никто не поил.
Черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк нашли в стрессовом состоянии. Его отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун для проверки, но животное так страдало, что его решили усыпить.