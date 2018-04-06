СМИ сообщили о судьбе домашних питомцев Скрипалей

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Две морские свинки Скрипалей погибли от обезвоживания в отсутствие хозяев, а один из двух котов был найден в тяжелом состоянии и усыплен, всех трех животных после смерти кремировали, сообщает газета Mirror со ссылкой на представителей британского министерства экологии.
После отравления Скрипалей ветеринары несколько дней не имели доступа в их дом, а когда смогли войти — морские свинки уже погибли, поскольку их никто не поил, сообщил газете представитель министерства экологии.
Черный персидский кот Скрипалей по кличке Нэш ван Дрейк был найден в состоянии стресса. Его отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун для проверки, но животное так страдало, что его решили усыпить.
Племянница Сергея Скрипаля Виктория ранее заявила, что соседи видели одного из котов убегающим из дома.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.