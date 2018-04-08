Экс-канцлер Австрии отчитал преемника за нежелание наказывать Россию

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн обрушился с критикой на позицию нынешнего руководства страны в "деле Скрипалей". Об этом сообщает издание Kleine Zeitung.

Керн назвал ошибочной и непоследовательной политику, которую проводит действующий канцлер Себастьян Курц. Так, по его словам, необходимо было либо выполнить принятое на мартовском саммите лидеров Евросоюза решение о высылке дипломатов, либо выступить против него. Австрия вместе с остальными странами выразила солидарность с Великобританией, но отказалась выслать работников МИД России.

"Это будет стоить ей (Австрии. — Прим. ред.) доверия партнеров", — заявил Керн. По его мнению, зигзагообразная политика руководства загнала страну в угол.

Экс-глава правительства также заявил, что его страна — часть западного мира. "Судя по всему, канцлер Австрии Себастьян Курц и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрайхе чувствуют себя более комфортно в компании Орбана и Качиньского, чем Меркель и Макрона", — добавил он.

В Австрийской народной партии (ÖVP), членом которой является Курц, ответили на критику Керна сдержанно. "Совершенно очевидно, что Кристиан Керн взял курс на членство в НАТО. Федеральный же канцлер Себастьян Курц, наоборот, идет проверенным путем, он наводит мосты", — заявил представитель ÖVP.