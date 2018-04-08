Глава МИД Ирана встретился с представителями клуба "Валдай"

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье провел встречу со старшими научными сотрудниками и исследователями международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщается на сайте иранского МИД.

Как сообщает МИД, в ходе встречи стороны обсудили важнейшие региональные и международные вопросы, в частности, место России и Ирана на международной арене, а также будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Кроме того, министр иностранных дел Ирана выразил свою позицию относительно нынешнего состояния международной системы, тенденций и перспектив в будущем. После этого он ответил на вопросы представителей дискуссионного клуба "Валдай".