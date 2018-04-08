В Финляндии сошла с рельс российская ж/д цистерна с опасным веществом

ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр — РИА Новости. Более 50 тысяч литров опасного легковоспламеняющегося вещества — метил-трет-бутилового эфира — попало в окружающую среду из-за схода с рельс российской железнодорожной цистерны в Восточной Финляндии, сообщает Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Финляндии.

Ранее в бюро по расследованию происшествий на транспорте Финляндии сообщали, что в субботу одна из цистерн железнодорожного состава сошла с рельс в районе Мянтюхарью (Восточная Финляндия), в окружающую среду попало более 35 тысяч литров токсичного вещества. Железнодорожный состав состоял из 50 российских цистерн. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают экологи, спасатели, представители железнодорожной компании.

"Ущерб окружающей среде огромен. Вещество ядовито и может оказать негативное воздействие на окружающую среду", — рассказал пожарный Ээро Ахо в интервью газете Helsingin Sanomat. Ожидается, что работа по ликвидации последствий продолжится как минимум всё воскресенье.

Из-за ЧП нет движения поездов между станциями Хиллосенсальми (Hillosensalmi) и Мянтюхарью (Mäntyharju), пассажиров на этом участке перевозят автобусы, уточняет железнодорожная компания VR.

По предварительной версии бюро по расследованию происшествий на транспорте Финляндии, причиной аварии стал излом тележки цистерны. Не уточняется, кому принадлежала сошедшая с рельс цистерна.

Paikkatutkintakuva la 7.4. kohdasta, jossa vasemman säiliövaunun keskuspuskin on noussut oikean säiliövaunun aluskehyksen päälle iskeytyen säiliöön. Kohdasta vuotanut vaarallista ainetta ympäristöön. Letkassa yht. 50 vaunua. #raideliikenne pic.twitter.com/nXFuckqEYG — OTKES (@OTKES_SIAF) 8 апреля 2018 г.

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