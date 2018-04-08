Карзай заявил, что Афганистану в борьбе с терроризмом поможет только Россия

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр — РИА Новости, Елена Тимошенко. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай считает, что в борьбе с терроризмом может помочь только Россия.

"Я прекрасно понимаю, что если вы (Россия – ред.) выстроите новые отношения с Пакистаном и новые отношения с нами, вы сможете помочь. Не британцы, мы их трижды выгоняли со своей земли, не американцы, они 17 лет нас убивают, а Россия. Потому что мы для нее — последний заслон от террористов. Мы уже полтора века непрерывно воюем, и мы очень устали", — сказал он в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Москва всегда нам помогала, даже когда ваши войска вторглись по приглашению Бабрака Кармаля. Да, мы тогда воевали, но вы строили больницы и школы. И врут американцы, что из-за вашего вторжения родилась "Аль-Каида"*. Они воспользовались войной, чтобы вырастить "Аль-Каиду"* в пакистанских лагерях. Они хотели быть единственной сверхдержавой, они этого добились. Советский Союз распался в том числе из-за Афганской войны", — отметил Карзай.

Он добавил, что говорил президенту России Владимиру Путину, когда американцы объявили войну радикальному движению "Талибан"*, что "начинается что-то не то".

"И он меня успокоил: "Мы победим "Талибан"*, это общее дело". Американцы и тогда всех обманули. Что это за война с террором? У талибов* все больше и больше оружия… и без помощи России нам не справиться. Потому что мы понимаем: подпитка идет через Пакистан, среди талибов* уже много пришлых", — добавил Карзай.

По его словам, "американцы сначала вкачивали в Пакистан миллиарды, а потом объявили, что нет больше особых отношений, Пакистан их подвел". Экс-президент Афганистана заметил, что на просьбы объяснить свои действия американцы отвечают общими словами "о стабильности в регионе".

Он также заявил, что "хлопнул дверью" и ушел в отставку, когда понял, что Афганистаном "просто пользуются".

"Ко мне шли и шли люди из четырех разных провинций, которые рассказывали, что на вертолетах без опознавательных знаков к ним прилетают какие-то чужаки, выгоняют из домов, убивают… А чужаки даже страшнее, и называли они себя "халифатом". Сейчас в Афганистане их несколько тысяч", — рассказал экс-президент.

На вопрос, что это за вертолеты, он подчеркнул, что воздушное пространство "контролируется полностью американцами".

"Без них ничего не летает, у них в Афганистане работают контрактники, они так называют наемников, у которых своя армия, своя авиация, своя безопасность. Я пытался их выгнать, но не смог. Кого они возят, по чьему заказу, думайте сами", — сказал Карзай.

* Террористическая организация, запрещенная в России