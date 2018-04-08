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В мире

Карзай заявил, что Афганистану в борьбе с терроризмом поможет только Россия

15:3708.04.2018
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкБывший президент Исламской республики Афганистан (в 2004-2014 гг.) Хамид Карзай. Архивное фотоБывший президент Исламской республики Афганистан (в 2004-2014 гг.) Хамид Карзай. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр — РИА Новости, Елена Тимошенко. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай считает, что в борьбе с терроризмом может помочь только Россия.

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
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"Я прекрасно понимаю, что если вы (Россия – ред.) выстроите новые отношения с Пакистаном и новые отношения с нами, вы сможете помочь. Не британцы, мы их трижды выгоняли со своей земли, не американцы, они 17 лет нас убивают, а Россия. Потому что мы для нее — последний заслон от террористов. Мы уже полтора века непрерывно воюем, и мы очень устали", — сказал он в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Москва всегда нам помогала, даже когда ваши войска вторглись по приглашению Бабрака Кармаля. Да, мы тогда воевали, но вы строили больницы и школы. И врут американцы, что из-за вашего вторжения родилась "Аль-Каида"*. Они воспользовались войной, чтобы вырастить "Аль-Каиду"* в пакистанских лагерях. Они хотели быть единственной сверхдержавой, они этого добились. Советский Союз распался в том числе из-за Афганской войны", — отметил Карзай.

Он добавил, что говорил президенту России Владимиру Путину, когда американцы объявили войну радикальному движению "Талибан"*, что "начинается что-то не то".

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© Фото : пресс-служба Южного военного округа
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"И он меня успокоил: "Мы победим "Талибан"*, это общее дело". Американцы и тогда всех обманули. Что это за война с террором? У талибов* все больше и больше оружия… и без помощи России нам не справиться. Потому что мы понимаем: подпитка идет через Пакистан, среди талибов* уже много пришлых", — добавил Карзай.

По его словам, "американцы сначала вкачивали в Пакистан миллиарды, а потом объявили, что нет больше особых отношений, Пакистан их подвел". Экс-президент Афганистана заметил, что на просьбы объяснить свои действия американцы отвечают общими словами "о стабильности в регионе".

Он также заявил, что "хлопнул дверью" и ушел в отставку, когда понял, что Афганистаном "просто пользуются".

Вертолет частной военной компании DynCorp в Багдаде, Ирак
© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
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"Ко мне шли и шли люди из четырех разных провинций, которые рассказывали, что на вертолетах без опознавательных знаков к ним прилетают какие-то чужаки, выгоняют из домов, убивают… А чужаки даже страшнее, и называли они себя "халифатом". Сейчас в Афганистане их несколько тысяч", — рассказал экс-президент.

На вопрос, что это за вертолеты, он подчеркнул, что воздушное пространство "контролируется полностью американцами".

"Без них ничего не летает, у них в Афганистане работают контрактники, они так называют наемников, у которых своя армия, своя авиация, своя безопасность. Я пытался их выгнать, но не смог. Кого они возят, по чьему заказу, думайте сами", — сказал Карзай.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Афганистан после ввода войск ISAF с 2001 по 2017
© РИА Новости, Инфографика
Афганистан после ввода войск ISAF с 2001 по 2017
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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ратибор
Прав дух, во многом. Как ни крути.
Тем более - нам надо воспользоваться моментом для уничтожения "гегемона".
15:59
08.04.2018
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philimon61
Все ли афганцы так думают ?
Восток - дело тонкое.
16:06
08.04.2018
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