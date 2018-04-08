Каддафи мог финансировать партию Тимошенко, сообщил эксперт

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Французский политический эксперт Омар Арфуш, знакомый с сыном Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом, заявил, что бывший ливийский лидер финансировал украинских политиков. Слова Арфуша приводит издание "Страна.ua".

По словам эксперта, бывший ливийский лидер, возможно, финансировал партию Юлии Тимошенко "Батькивщина", а также другие украинские политические объединения.

"Я знаю лично от Саифа Каддафи, что во время Оранжевой революции и после нее он активно занимался перевозкой денег для Тимошенко. И не только для нее, а и для других украинских политиков, включая Ющенко. Я знаю, что Тимошенко была в Ливии, в Триполи и лично встречалась с Каддафи, договаривалась о сумме. И Ющенко от Каддафи тоже деньги получал, сразу как стал президентом", — цитирует Арфуша издание.

Эксперт подчеркивает, что из Ливии на Украину прилетал личный самолет Каддафи, загруженный деньгами. При этом Арфуш отмечает, что лично не видел, кто и кому эти деньги передал.

В "Батькивщине" эти обвинения категорически отрицают.

"Это абсолютная глупость. Юлию Владимировну много в чем обвиняют. Против нее распускается много слухов и мифов, и они не имеют ничего общего с реальностью. Не надо относиться к этому фейку всерьез. Ближе к выборам и не такое могут придумать", — приводит издание слова нардепа от партии Ивана Крулько.

Ранее бывшего президента Франции и экс-главу партии "Республиканцы" задержали в пригороде Парижа по делу о возможном финансировании ливийскими властями его президентской кампании. Сам Саркози обвинения отвергает и называет их бездоказательными.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, из которых следовало, что ливийский режим передал приближенным экс-президента 50 миллионов евро.

В 2016 году следователи допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставил из Ливии в МВД Франции, главой которого тогда был Саркози, чемоданы с наличными на пять миллионов евро.

Кроме того, Саиф аль-Ислам Каддафи заявил, что готов предъявить доказательства того, что его отец финансировал кампанию Саркози в нарушение французского законодательства.

Подробнее о деле о финансировании президентской кампании Николя Саркози читайте в справке РИА Новости >>