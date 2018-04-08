Нурмагомедов сказал, что Макгрегор должен его "умолять"

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ирландец Конор Макгрегор должен "умолять его". По всей видимости, речь идет о проведении боя между ними.

Нурмагомедова цитирует журналист MMAFighting.com Ариэль Хелвани.

"Хабиб — Макгрегору: умоляй меня", — пишет он в Twitter.

"Я говорил вам, парни, мы научим его (Макгрегора. — Прим. ред.) скромности. Больше никаких фальшивых чемпионов. Этот чемпион будет защищать свой титул", — цитирует он россиянина в другом твите.

По словам Нурмагомедова, бой с Макгрегором будет масштабным мероприятием, для продвижения которого он хочет отправиться в "мировой тур".

Хабиб Нурмагомедов 8 апреля завоевал титул чемпиона UFC в легком весе после того, как победил американца Эла Яквинту. Это 26-я победа россиянина.