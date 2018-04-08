Виктория Скрипаль заявила, что Юлия "отчаянно" хочет вернуться в Россию

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Виктория Скрипаль в интервью газете The Telegraph заявила, что ее двоюродная сестра Юлия, отравленная в Солсбери месяц назад, "отчаянно" хочет вернуться в Россию.

"У нее тут собака, у нее тут жизнь, у нее тут работа и любимый человек", — сказала Виктория.

Она также отметила, что ее родственница была бы в безопасности только "на луне".

"В этой ситуации, принимая во внимание то, что происходит, никто не может защитить ее. Ни одна сторона не может гарантировать ее безопасность", — пояснила Виктория.

Ранее стало известно, что посольство Британии не дало ей визу. По словам Виктории, посольство выразило неуверенность в том, что Юлия хочет ее видеть. Кроме того, в отказе отметили, что Виктория никогда не ездила к Скрипалям до этого и что у нее нет никаких источников доходов, сбережений или спонсоров.

Экс-полковник ГРУ Сергей и его дочь Юлия чем-то отравились в начале марта. Британские власти утверждают, что к этому причастна Россия, Москва эти обвинения отрицает.

Виктория Скрипаль ранее высказывала мнение, что у ее дяди и двоюродной сестры пищевое отравление. Она также выразила готовность дать показания британской полиции.