В ЛНР раскрыли подробности обстрела медпункта силовиками

УГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Обстрел полевого медицинского пункта Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны силовиков корректировался при помощи беспилотных летательных аппаратов, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция сообщила, что один ополченец погиб, другой получил ранение в результате обстрела полевого медицинского пункта со стороны ВСУ в субботу. В Донбассе 30 марта вступило в силу "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"То, что минометный обстрел был преднамеренный, указывают сразу несколько фактов. За два часа до первого обстрела в указанном районе нашими военнослужащими была отмечена работа беспилотного летательного аппарата ВСУ", — сообщил Марочко.

Он уточнил, что в период полета беспилотника произошел "пристрелочный огонь". "Произведя корректировку, начался второй, смертоносный обстрел", — добавил представитель оборонного ведомства республики.