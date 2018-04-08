В ЛНР раскрыли подробности обстрела медпункта силовиками

УГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Обстрел полевого медицинского пункта Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны силовиков корректировался при помощи беспилотных летательных аппаратов, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
"То, что минометный обстрел был преднамеренный, указывают сразу несколько фактов. За два часа до первого обстрела в указанном районе нашими военнослужащими была отмечена работа беспилотного летательного аппарата ВСУ", — сообщил Марочко.
Он уточнил, что в период полета беспилотника произошел "пристрелочный огонь". "Произведя корректировку, начался второй, смертоносный обстрел", — добавил представитель оборонного ведомства республики.