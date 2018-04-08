В ДНР назвали "пасхальное" перемирие провальной попыткой прекращения огня

ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали вступившее в силу 30 марта "пасхальное" перемирие самой провальной попыткой прекратить огонь в Донбассе.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Я не ошибусь, если назову эту попытку перемирия в честь светлого праздника Пасхи самой провальной. Главной причиной этому является абсолютное нежелание украинской стороны решить данный конфликт мирным путем", — сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Кроме того, он отметил, что только за восемь дней очередного перемирия от снайперского огня украинских силовиков погибли два ополченца и ранена одна мирная жительница. Всего с начала "пасхального" перемирия вооруженные силы Украины использовали при обстрелах территории ДНР более 1300 боеприпасов различного типа, добавил Басурин.