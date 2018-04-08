В Киеве опровергли договоренность о возвращении моряков "Норда" в Крым

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Информация о том, что Киев гарантировал возвращение экипажа российского судна "Норд" в Крым, не соответствует действительности, заявил постоянный представитель президента Украины в регионе Борис Бабин.

"Информация, распространенная сегодня в СМИ о якобы имеющейся договоренности РФ с властью Украины об организованном пропуске граждан Украины — членов экипажа задержанного рыболовецкого судна "Норд'' через КПВВ на административной границе с Крымом без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком", — написал он на своей странице в Facebook.

Чиновник также рассказал, что российским морякам якобы пытаются передать "легальные документы" — паспорта граждан Украины, с которыми "их пропустят в Крым без проблем".

Ранее сообщалось, что девять моряков должны вернуться в Россию в дипавтомобилях через пункт пропуска "Гоптовка" по временным удостоверениям. Однако украинские пограничники их не пропустили и составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы. Впоследствии представитель судовладельца сообщила, что украинская сторона гарантировала морякам "Норда" проезд в Крым через ПП "Чонгар".

Арест "Норда"

Рыболовецкое судно "Норд", принадлежащее керченскому рыбколхозу, задержали в Азовском море на прошлой неделе.

На девятерых членов экипажа наложили административные штрафы по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Капитана поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Управление ФСБ Крыма возбудило дело об угоне судна. В Кремле допустили разработку дополнительных мер защиты российских рыболовов.

