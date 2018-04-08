В ЛНР обвинили силовиков в обстреле полевого медпункта

ЛУГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли полевой медицинский пункт в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
"Несмотря на объявленное 30 марта "пасхальное перемирие", ВСУ продолжают целенаправленно обстреливать позиции подразделений Народной милиции ЛНР, тем самым провоцируя нас на открытие ответного огня. Хочу отметить, что в последнее время объектами для стрельбы украинские военнослужащие выбирают не вооружение и военную технику, а, как правило, тыловые пункты управления, полевые медицинские пункты и другие объекты жизнеобеспечения", — сказал Марочко.
Он уточнил, что 7 апреля украинские силовики два раза открывали огонь из минометов по полевому медицинскому пункту Народной милиции ЛНР. В результате чего один военнослужащий оборонного ведомства ЛНР погиб, один тяжело ранен, сказал Марочко.
"Не знать и не видеть, что обстрел вели именно по медицинскому объекту, было невозможно, так как он был оборудован соответствующими знаками — это флаг-шток с белым флагом и другие опознавательные знаки в виде Красного креста. Также вблизи медпункта была развернута полевая кухня", — заявил Марочко.