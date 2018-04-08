МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Более 26 тысяч жителей немецкого города Падерборн эвакуированы из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны, передает агентство DPA.
Власти объявили эвакуацию в радиусе 1,5 километра от бомбы. Среди подлежащих эвакуации учреждений две больницы, несколько домов престарелых и университет. Кроме того, свои дома вынуждены покинуть жители отдельных районов исторического центра города.
Для эвакуированных лиц были организованы временные укрытия. Полиция, пожарные, сотрудники экстренных служб и более тысячи добровольцев следят за тем, чтобы люди полностью освободили опасную зону.
Больше всего бомб было сброшено на Берлин (более 68 тысяч тонн), Гамбург (45 тысяч тонн), а также на территорию Рурской области (около 162 тысяч тонн).