На западе ФРГ эвакуировали более 26 тысяч человек из-за бомбы времен войны

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Более 26 тысяч жителей немецкого города Падерборн эвакуированы из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны, передает агентство DPA.

Британская бомба весом 1,8 тонны была обнаружена в саду одного из домов полторы недели назад. Бомба находилась на глубине 80 сантиметров, поэтому ее детонация может привести к большим разрушениям.

Власти объявили эвакуацию в радиусе 1,5 километра от бомбы. Среди подлежащих эвакуации учреждений две больницы, несколько домов престарелых и университет. Кроме того, свои дома вынуждены покинуть жители отдельных районов исторического центра города.

Для эвакуированных лиц были организованы временные укрытия. Полиция, пожарные, сотрудники экстренных служб и более тысячи добровольцев следят за тем, чтобы люди полностью освободили опасную зону.

Ежегодно в ФРГ обезвреживают около 5,5 тысячи неразорвавшихся боеприпасов, на территории страны их еще остаются десятки тысяч. Всего на Германию во время войны были сброшены более 2 миллионов авиабомб, примерно 5% из них, около 100 тысяч, не взорвались.

Больше всего бомб было сброшено на Берлин (более 68 тысяч тонн), Гамбург (45 тысяч тонн), а также на территорию Рурской области (около 162 тысяч тонн).