МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Американская учительница Джули Марбургер из Ричмонда, штат Юта, прославилась в Facebook после того, как ее постом с жалобами на учеников и их родителей поделились более 400 тысяч человек.

"Я ушла с работы рано, потому что после инцидента с одним из родителей эмоционально просто не могла продолжить день", — начинает она свой пост.

По ее словам, она решила уйти из профессии в этом году, но из-за неуважительного отношения родителей и детей не уверена, что продержится до конца года.

Она добавила в пост фото, чтобы показать, что случилось в ее классе. На снимках можно увидеть разбросанные книги и технику, мусор на полу, порванные учебники и оставленную кем-то жвачку.

"Вот так обычно выглядит мой класс после того, как мои студенты проведут там целый день", — поясняет она, отмечая, что в их школе нет классного бюджета, поэтому многие из этих вещей ей пришлось купить самой.

Она попыталась призвать детей к ответственности, однако один из родителей решил, что она не права, и отчитал ее в грубой форме на глазах у ученика.

"Я никогда не слышала о профессии, в которую люди вкладывали бы всю душу, отнимая время и ресурсы у дома и семьи, и получали бы в ответ так ничтожно мало. Учителя — одни из самых добрых и щедрых людей, которых я встречала, и тем не менее по отношению к ним выказывают неуважение со всех сторон",- пишет она.

Марбургер признается, что всегда мечтала вести класс, но теперь, когда за два года работы она избавилась от иллюзий, ее сердце "разбито". Аналогичные истории она слышал и других учителей, которые "толпами" уходят из профессии.

"Людям совершенно точно нужно прекратить баловать своих детей и перестать все им разрешать. Это проблема, которая будет распространяться в нашем обществе, как лесной пожар. Говорить, что это нормально — значит, поступать несправедливо по отношению к обществу и по отношению к детям", — считает она.

Позже Марбургер обновила пост, поблагодарила пользователей Facebook за поддержку и призналась, что не ожидала такого внимания к себе и что ей понадобится несколько дней для того, чтобы привыкнуть к этому.

Она добавила, что у нее есть и хорошие студенты, которые действительно стараются учиться, и понимающие родители.

"Им я благодарная и надеюсь, что я их не обидела. Но я испытываю разочарование и от их имени тоже", — подчеркнула она.

В конце Марбургер выделила три основных проблемы, с которыми, на ее взгляд, общество должно бороться: с неадекватной образовательной системой, с неумением детей отвечать за свои поступки и с неуважением людей по отношению друг к другу.

В комментариях люди писали Джули слова поддержки и отмечали, что понимают, каково ей. Учителя делились похожими историями. Некоторые посоветовали ей попробовать сменить общественную школу на частную или преподавать онлайн.