Британия знала об угрозе жизни Литвиненко, заявил российский генпрокурор

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр — РИА Новости. МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Александра Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

По его словам, на брифинге 9 апреля Генпрокуратура раскроет подробности расследования по делу о смерти Литвиненко, которые вели российские следователи, а также прокуратура Гамбурга.

"Все эти обстоятельства, кстати, подтверждены и британскими правоохранительными органами, но власти Великобритании замалчивают и искажают их… Мы доказали, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также о безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было", — сказал Чайка.

Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.