Премьер Венгрии проголосовал на парламентских выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его жена Анико Левай во время голосования на избирательном участке в Будапеште. 8 апреля 2018

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его жена Анико Левай во время голосования на избирательном участке в Будапеште. 8 апреля 2018

ВЕНА, 8 апр — РИА Новости. Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер право-популистской партии ФИДЕС проголосовал на парламентских выборах в стране, сообщает издание Daily News Hungary.

Участки для голосования открылись в 6.00 по местному времени (7.00 мск), их работа продлится до 19.00 (20.00 мск).

Орбан прибыл на избирательный участок с женой. По данным издания, он заявил, что отдал свой голос за ФИДЕС, назвав партию "единственным безопасным" выбором.

"Мы не только избираем партии, правительство и премьер-министра, но и голосуем за будущее", — сказал Орбан.

Основная борьба на выборах идет между шестью партиями: право-популистская ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, крайне правая партия "Движение за лучшую Венгрию" ("Йоббик"), Венгерская социалистическая партия, зеленые либералы LMP ("Политика может быть другой"), партия "Демократическая коалиция" и либеральная партия "Движение Моментум".

Опросы предрекают победу правящей с 2010 года партии ФИДЕС.