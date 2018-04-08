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В мире

Отношения России и США напомнили шведскому СМИ о Первой мировой войне

12:1808.04.2018
(обновлено: 13:19 08.04.2018)
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© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкУчебные стрельбы из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса Палаш во время учений корабельных группировок Каспийской флотилии. Архивное фотоУчебные стрельбы из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса Палаш во время учений корабельных группировок Каспийской флотилии. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Журналист шведской газеты Expressen сравнил нынешнюю ситуацию в отношениях между Россией и Западом с годами, предшествующими Первой мировой войне.

Военнослужащие блока НАТО на полигоне Адажи в Латвии
© РИА Новости / Оксана Джадан
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"Сейчас нам часто кажется, что холодная война вернулась. Если бы это было так хорошо. Во многих смыслах обстановка в мире сейчас куда опаснее", — пишет автор статьи Матс Ларссон.

По его словам, конфликт идеологий, на котором строилась холодная война, был исчерпан после падения Берлинской стены.

"Так что сейчас противостояния больших идеологий больше нет. То, что происходит сейчас, напоминает мир не в 1960 году, а в 1910-м", — отмечает он.

С точки зрения автора, мы вернулись к тем временам, когда действия стран зависели в первую очередь от их национальных интересов и когда они рисковали вступить в конфликт по геополитическим причинам.

Современную Россию он описывает как государство, у которого осталась "фантомная боль" от распада СССР и которое не играет по правилам Запада, а якобы заинтересовано в его ослаблении.

Во времена холодной войны тоже были свои критические моменты, пишет Ларссон далее, однако тогда у сторон конфликта были определенные правила, были определены черты, за которые нельзя переходить.

Сейчас ситуация более небезопасная, уверен он. "Это касается отношений между Россией и Западом. Это касается отношений между Китаем и США. США все еще самая могущественная нация, но Китай вступает в игру, другие игроки тоже хотят присоединиться", — пишет он.

Американская военная техника на севере Сирии. 4 апреля 2018. Архивное фото
© AP Photo / Hussein Malla
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Ларссон утверждает, что в сложившихся условиях, "вероятно, очень полезно " изучать историю о событиях, которые привели к Первой мировой войне.

"Никого из тех, кто сохранил что-то в памяти о том конфликте или о том, как он начался, не осталось в живых. Будем надеяться, что (страны. — Прим. ред.) не "уснут за рулем" еще раз", — подвел итог он.

Многие западные аналитики вспоминают о военных конфликтах прошлых лет в контексте нынешней напряженности в отношениях между Россией и Западом. Американский профессор Стивен Коэн недавно отмечал, что сложившаяся ситуация опаснее, чем то, что происходило во время холодной войны, и одна из причин, на его взгляд, состоит в русофобии, распространяемой западными СМИ.

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