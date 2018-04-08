КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Украинские пограничники утверждают, что экипаж российского рыболовецкого судна "Норд", задержанного 25 марта в Азовском море, пытался незаконно покинуть территорию Украины через пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

Как заявляет в воскресенье пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, вывезти экипаж пытались представители генерального консульства РФ под прикрытием иммунитета. По утверждениям пограничников, во время контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ.

"Сотрудниками Госпогранслужбы во время проверки установлено, что собственниками документов являются члены команды судна "Норд", задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины, то есть, на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы", — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что на экипаж судна составлены протоколы по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". "Учитывая то, что граждане Украины не имели надлежащих документов для пересечения границы", их не пропустили через государственную границу, заявляют в пресс-службе.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Капитану инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", за что грозит до пяти лет лишения свободы.