Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Племянница отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля Виктория готова дать показания британской полиции, если правоохранительные органы захотят с ней побеседовать, сообщает газета Sunday Telegraph со ссылкой на ее слова.

"Она добавила, что хочет пойти в Скотланд-Ярд, "чтобы дать разъяснения, если их что-то интересует", — пишет газета.

Скрипаль также заявила, что не работает на российские спецслужбы и попросила британскую сторону "предъявить хоть какие-то доказательства" ее предполагаемых связей.

В пятницу СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что посольство Великобритании в России отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая планировала навестить свою двоюродную сестру Юлию.

В российском посольстве в Лондоне отказ в выдаче визы назвали "политическим". По мнению дипломатов, решение британской стороны "вызывает много вопросов".