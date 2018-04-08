МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Племянница отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля Виктория готова дать показания британской полиции, если правоохранительные органы захотят с ней побеседовать, сообщает газета Sunday Telegraph со ссылкой на ее слова.
Скрипаль также заявила, что не работает на российские спецслужбы и попросила британскую сторону "предъявить хоть какие-то доказательства" ее предполагаемых связей.
В пятницу СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что посольство Великобритании в России отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая планировала навестить свою двоюродную сестру Юлию.
В российском посольстве в Лондоне отказ в выдаче визы назвали "политическим". По мнению дипломатов, решение британской стороны "вызывает много вопросов".