Украина гарантировала переход экипажа судна "Норд" в Крым

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские власти гарантировали переход экипажа задержанного российского рыболовецкого судна "Норд" через пункт пропуска "Чонгар". Об этом рассказала представитель судовладельца Анна Шевелева.

По ее словам, для этого выделена группа пограничников. Пока же экипаж "отдыхает и отсыпается" в гостинице в Харькове, пояснила она.

Что случилось с судном "Норд"

Рыболовецкое судно "Норд", принадлежащее керченскому рыбколхоза имени 1 Мая, задержали в Азовском море на прошлой неделе.

На девятерых членов экипажа наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 КоАП (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Капитана же поместили в изолятор временного содержания и предъявили обвинение в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Задержание российских рыбаков вызвало общественный резонанс. В частности, судовладелец заявил, что действия военных противоправны и опасны для жизни членов экипажа.

Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". В Кремле допустили согласование дополнительных мер защиты российских рыболовецких судов.

Почему не выпускают экипаж

Оштрафованные члены команды собирались вернуться в Россию в ночь на воскресенье на дипавтомобилях через пункт пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области. Несмотря на то, что у них при себе были официальные документы – временные удостоверения для выезда за границу — пограничники не выпустили экипаж и составили протоколы.