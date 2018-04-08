Новые факты могут "перевернуть" дело Скрипаля, заявил Небензя

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Новые факты по инциденту об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери могут перевернуть расследование этого дела, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью, фрагмент которого показали на Первом канале.

"Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело. У меня вообще в последнее время возникает вопрос: "А был ли мальчик?", — сказал Небензя.

Отравление в Солсбери

Четвертого марта Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в английском городе Солсбери. В Великобритании утверждают, что их отравили, причем к этому якобы причастна Россия. В связи с этим Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Его примеру последовали некоторые другие страны.

В России, тем не менее, все обвинения отрицают: убедительных доказательств ее причастности британская сторона так и не представила, а эксперты британской лаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить, где именно изготовили вещество, которым отравили Скрипалей.

При этом британский МИД признал, что выводы о причастности Москвы были сделаны на основании "собственных оценок информации". Как заявил на СБ ООН представитель Великобритании Карен Пирс, Лондон не видит противоречия в формулировке, согласно которой Россия, "вероятно", виновная в этом инциденте.

Как рассказал РИА Новости бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин, это яд могли произвести где угодно.

" Определить местонахождения — это очень трудно. О чем, собственно говоря, и сказали представители лаборатории в Портон-Даун (находится близ Солсбери). Насколько я знаю, Россия, после того как подписала Конвенцию (о запрете химоружия), новыми работами в данной области не занималась", — отметил он.

В свою очередь, начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны Игорь Рыбальченко в интервью телеканалу RT заявил, что синтезировать вещество, которым могли отравить Скрипалей, "не представляет проблемы", а все его исходные компоненты "коммерчески доступны".

Состояние Скрипалей

По словам сотрудника больницы в Солсбери, Сергей Скрипаль вышел из критического состояния и быстро идет на поправку.

Его дочь Юлия очнулась больше недели назад. Она рассказала, что с каждым днем чувствует себя все лучше, а произошедший инцидент назвала "сбивающим с толку".

Несколько дней назад в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" обнародовали запись ее телефонного разговора с двоюродной сестрой Викторией.

Она рассказала ей, что "все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живы".

По словам Виктории, после этого она больше не выходила на связь с Юлией.

Виктория собиралась приехать в Великобританию, чтобы навестить дядю и двоюродную сестру, однако посольство отказало ей в визе. Тогда она в эфире Sky News обратилась к британскому премьер-министру Терезе Мэй с просьбой помочь ей в этом вопросе.

В воскресенье газета Sunday Times сообщила о том, что Скрипалю и его дочери предложат переехать в США под новыми именами, чтобы "защитить от новых покушений".

"Очевидное место для их переселения — Америка, потому что там меньше шансов, что их убьют, и там их проще защитить", — приводит газета слова своего источника в разведке.

Расследование ОЗХО

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела анализ проб отравляющего вещества, которое применили в Солсбери. Как заявил генеральный директор организации, она получит результаты проб в начале следующей недели.

По словам посла России в Лондоне Александра Яковенко, Москва признает результаты расследования ОЗХО, если их подтвердит международное сообщество.

"Мы хотим увидеть, кто эти эксперты. На данный момент мы пока не знаем, кто они", — уточнил он.

Ранее исполнительский совет ОЗХО отклонил предложение России, Китая и Ирана о новом расследовании "дела Скрипаля". Глава МИД Великобритании назвал это предложение "нелепым" и заявил, что Россия пытается "скрыть правду и смутить общественность".