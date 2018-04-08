Автомат, найденный у наехавшего на людей в Мюнстере, оказался муляжом

10:3908.04.2018
(обновлено: 10:46 08.04.2018)
4510
БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Полиция обнаружила в квартире водителя, совершившего наезд на посетителей уличного кафе в Мюнстере, муляж автомата Калашникова и петарды, мотив 48-летнего мужчины по-прежнему неизвестен.
"До сих пор нет сведений о возможном мотиве преступления. Следственные мероприятия ведутся по всем направлениям", — говорится в совместном заявлении прокуратуры и полиции Мюнстера, опубликованном в воскресенье.
В заявлении указано, что в ходе обысков в квартире водителя обнаружены "не пригодный к использованию автомат типа АК47" и петарды. Петарды, а также пистолет обнаружены в грузовике, на котором было совершено преступление.
По данным полиции, около 15.30 по местному времени (16.30 мск) в субботу малолитражный грузовик наехал на группу посетителей уличного кафе Kiepenkerl в историческом центре немецкого города Мюнстер в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, после чего водитель покончил с собой. Погибли два человека, 20 получили ранения.
В субботу, 7 апреля, на северо-западе Германии грузовик врезался в уличную террасу кафе, где находились люди.
При атаке погибли три человека, пострадали около 50.
Полиция сообщила, что предполагаемый нападавший покончил с собой.
Свидетели утверждают, что из грузовика во время инцидента выпрыгнули два человека и скрылись, эту информацию проверяют.
Правоохранители перекрыли центр города в поисках взрывчатки.
Полиция также сообщила, что в грузовике, протаранившем посетителей уличного кафе, был обнаружен подозрительный предмет.
По сообщениям СМИ, за рулем въехавшей в толпу машины находился психически неуравновешенный человек.
Издание Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что произошедшее рассматривается как теракт.
По словам очевидцев, из грузовика после атаки выбежали несколько человек. Полиция пока не подтвердила эту информацию.
Однако официальный представитель позиции считает заявления о теракте преждевременными.
Россияне не пострадали при атаке в Мюнстере.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал атаку в Мюнстере ужасающим актом насилия.
В Совфеде предложили немецким правоохранителям помощь в расследовании инцидента.
В последнее время в Европе распространились случае наезда автомобилей на пешеходов. Теракты, как правило, происходят на центральных площадях во время массовых мероприятий и приводят к большому числу жертв.
Наиболее масштабным терактом с использованием грузовика считается ЧП во Франции в 2016 году. Тогда на набережной Ниццы под колесами грузовика погибли 86 человек.
Таблоид Bild сообщил, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей. Мужчина ранее пытался покончить с собой. Грузовик, на котором он совершил наезд, зарегистрирован на его имя.
В заявлении говорится о том, что полиция идентифицировала личности обоих погибших посетителей кафе: это 51-летняя женщина и мужчина 65 лет. Состояние лиц, которые получили в результате инцидента тяжелые ранения, не улучшилось, однако они живы. Ранее представитель полиции заявил о шести тяжелораненых, однако в последнем заявлении ведомства точная цифра не приводится.
Полицейское оцепление на месте происшествия сохраняется, правоохранители собирают улики. Грузовик был вывезен из центра Мюнстера ночью, специалисты продолжат изучать его.