Автомат, найденный у наехавшего на людей в Мюнстере, оказался муляжом

Наезд грузовика на толпу в Германии (39)

Полицейские рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018

Полицейские рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018

БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Полиция обнаружила в квартире водителя, совершившего наезд на посетителей уличного кафе в Мюнстере, муляж автомата Калашникова и петарды, мотив 48-летнего мужчины по-прежнему неизвестен.

"До сих пор нет сведений о возможном мотиве преступления. Следственные мероприятия ведутся по всем направлениям", — говорится в совместном заявлении прокуратуры и полиции Мюнстера, опубликованном в воскресенье.

В заявлении указано, что в ходе обысков в квартире водителя обнаружены "не пригодный к использованию автомат типа АК47" и петарды. Петарды, а также пистолет обнаружены в грузовике, на котором было совершено преступление.

По данным полиции, около 15.30 по местному времени (16.30 мск) в субботу малолитражный грузовик наехал на группу посетителей уличного кафе Kiepenkerl в историческом центре немецкого города Мюнстер в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, после чего водитель покончил с собой. Погибли два человека, 20 получили ранения.

Таблоид Bild сообщил, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей. Мужчина ранее пытался покончить с собой. Грузовик, на котором он совершил наезд, зарегистрирован на его имя.

В заявлении говорится о том, что полиция идентифицировала личности обоих погибших посетителей кафе: это 51-летняя женщина и мужчина 65 лет. Состояние лиц, которые получили в результате инцидента тяжелые ранения, не улучшилось, однако они живы. Ранее представитель полиции заявил о шести тяжелораненых, однако в последнем заявлении ведомства точная цифра не приводится.

Полицейское оцепление на месте происшествия сохраняется, правоохранители собирают улики. Грузовик был вывезен из центра Мюнстера ночью, специалисты продолжат изучать его.