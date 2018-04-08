СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Украинская сторона гарантировала переход экипажа российского рыболовецкого судна "Норд" через пункт пропуска "Чонгар", что на границе с Крымом, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Девять из десяти членов экипажа возвращалась в ночь на воскресенье в Россию в дипавтомобилях через пункт пропуска Гоптовка на границе в Харьковской области. При себе у них были временные удостоверения для выезда за границу. Однако украинские пограничники не выпустили их. На членов команды составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы.

"В настоящий момент экипаж находится в Харькове в гостинице, отдыхает и отсыпается. Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников", — сказала Шевелева журналистам.