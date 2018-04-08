Экипажу судна "Норд" не позволили покинуть Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Украинские пограничники не позволили экипажу крымского рыболовецкого судна "Норд" покинуть Украину, сообщил РИА Новости представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк.

Девять членов экипажа намеревались вернуться в ночь на воскресенье в Россию в дипавтомобилях, имея при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу, однако их заблокировали украинские военные в пункте пропуска Гоптовка на границе в Дергачевском районе Харьковской области.

"Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины", — сказал Войтюк.

По его словам, морякам разрешили покинуть пункт пропуска. "Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам", — подчеркнул защитник.

Позднее судовладелец заявил, что Киев гарантировал переход команды российского рыболовецкого судна через пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.

Рыболовецкое судно "Норд" задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились десять членов экипажа. На девятерых из них наложили административные штрафы. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время шкипер находится в изоляторе временного содержания.