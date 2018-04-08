Экипажу судна "Норд" не позволили покинуть Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Украинские пограничники не позволили экипажу крымского рыболовецкого судна "Норд" покинуть Украину, сообщил РИА Новости представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк.
По его словам, морякам разрешили покинуть пункт пропуска. "Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам", — подчеркнул защитник.
Позднее судовладелец заявил, что Киев гарантировал переход команды российского рыболовецкого судна через пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.
Рыболовецкое судно "Норд" задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились десять членов экипажа. На девятерых из них наложили административные штрафы. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время шкипер находится в изоляторе временного содержания.