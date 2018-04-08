Экс-президента Бразилии доставили к месту заключения

МЕХИКО, 8 апр — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу вечером был доставлен на самолете в городе Куритиба, где он начнет отбывать свое тюремное заключение, сообщает канал Globo.

Из аэропорта его на вертолете перевезли в здание федеральной полиции, где для него подготовлена временная камера.

При этом рядом со зданием собралась толпа людей, протестующих против ареста. Военизированная полиция применяет для их разгона светошумовые гранаты и резиновые пули.

В течение двух дней Лула укрывался в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу среди своих сторонников. В субботу он все-таки вышел из здания и сдался в руки полиции, хотя изначально для добровольной сдачи ему было отведено время до середины дня пятницы.

В субботу судья верховного суда Бразилии Эдсон Факин отказал в апелляции Луле на решение о помещении его в тюрьму. Это решение оставляет в силе вердикт судьи Сержиу Моро о возможности заключения Лулы под стражу. В пятницу предыдущая инстанция, высший суд Бразилии, также отказала адвокатам Лулы сразу в двух апелляциях.

В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.