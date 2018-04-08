Экс-президента Бразилии доставили к месту заключения

МЕХИКО, 8 апр — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу вечером был доставлен на самолете в городе Куритиба, где он начнет отбывать свое тюремное заключение, сообщает канал Globo.
При этом рядом со зданием собралась толпа людей, протестующих против ареста. Военизированная полиция применяет для их разгона светошумовые гранаты и резиновые пули.
В течение двух дней Лула укрывался в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу среди своих сторонников. В субботу он все-таки вышел из здания и сдался в руки полиции, хотя изначально для добровольной сдачи ему было отведено время до середины дня пятницы.
В субботу судья верховного суда Бразилии Эдсон Факин отказал в апелляции Луле на решение о помещении его в тюрьму. Это решение оставляет в силе вердикт судьи Сержиу Моро о возможности заключения Лулы под стражу. В пятницу предыдущая инстанция, высший суд Бразилии, также отказала адвокатам Лулы сразу в двух апелляциях.
В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.